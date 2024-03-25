Акционерам придётся затянуть пояса. Генеральный директор Мaersk: цены на контейнерные перевозки достигли неприемлемо низкого уровня

«Мировой рынок контейнерных перевозок столкнётся в ближайшие годы с избытком мощностей, а реальные ставки достигли неприемлемо низкого уровня», — заявил генеральный директор Maersk Винсент Клерк на ежегодном собрании акционеров.
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