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В Воронеже придумали, как использовать витамин В5 для лечения язвы желудка

В Воронеже придумали, как использовать витамин В5 для лечения язвы желудка

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Витамин В5 можно использовать для лечения язвы желудка. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории доклинических исследований кафедры фармакологии и клинической фармакологии Воронежского государственного университета.

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