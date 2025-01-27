В Воронеже придумали, как использовать витамин В5 для лечения язвы желудка

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Витамин В5 можно использовать для лечения язвы желудка. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории доклинических исследований кафедры фармакологии и клинической фармакологии Воронежского государственного университета.
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