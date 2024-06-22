Назван признак сердечной недостаточности, появляющийся во время готовки

Сердечная недостаточность — это патологическое состояние, при котором сердечная мышца утрачивает способность адекватно сокращаться, полноценно перекачивать кровь по сосудам и доставлять в органы и ткани кислород и питательные вещества, удаляя продукты метаболизма.
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