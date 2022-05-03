Политика как она есть

40 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Такое чувство, что автор сам себя успокаивает. Мол не логично на первый взгляд поступает Путин, но это же Путин и авт...Как понять решени...
  • Сергей Шевцов
    Да, в предыдущей статье автор рассматривал вопрос: "Почему англосаксонская колонизация притягательней русской?" Ответ...Как понять решени...
  • Никита
    Не понимаю. Если мы сохраняем Европу, то она ведь как была под США, так и останется. Лучше один враг посильнее, чем д...Как понять решени...

Выбора нет: поражение России вернет мир в эпоху империализма

Выбора нет: поражение России вернет мир в эпоху империализма

Данный текст категорически рекомендуется к прочтению, в первую очередь, для тех, кто по сей день продолжает пребывать в благостном заблуждении относительно того, что в проводимой на территории Украины СВО допустимы некие «промежуточные результаты».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх