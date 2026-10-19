Ольга и Елена Ростропович росли с установкой: фамилия родителей — не пропуск в безбедную жизнь. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович держали дочерей в строгости, одевали скромно, а после отъезда из СССР отправили их в закрытый пансион при католическом монастыре в Лозанне.