Ольга и Елена Ростропович росли с установкой: фамилия родителей — не пропуск в безбедную жизнь. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович держали дочерей в строгости, одевали скромно, а после отъезда из СССР отправили их в закрытый пансион при католическом монастыре в Лозанне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А В четвертый раз: ...
- «Пусть говорит со...
- Маруся ушла из ки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым