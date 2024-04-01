В Перми перед судом предстанет группа наркозакладчиков

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Прикамья, обвиняемых в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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