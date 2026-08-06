НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

РФС запустил системную индексацию вознаграждений арбитров. К 2030 году ежемесячные выплаты судьям в Первой лиге вырастут с 13 300 до 30 957 рублей, во Второй лиге А – с 7000 до 17 151 рубля

РФС анонсировал системную индексацию вознаграждений судей до 2030 года. На ближайшие четыре сезона утвержден фиксированный график роста выплат – теперь повышение гонораров арбитров станет постоянным механизмом, а не единовременной мерой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии