Доходы Тульской области от акцизов на алкогольную продукцию за девять месяцев 2026 года составили более 16 миллиардов рублей, основная часть поступлений — от производителей пива и напитков на его основе.
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