Более 52 млн рублей выделено из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей Нижегородской области

Более 52 млн рублей выделено Нижегородской области из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы».
Более 52 млн рублей выделено Нижегородской области из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы».
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