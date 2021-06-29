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Более 52 млн рублей выделено из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей Нижегородской области

Более 52 млн рублей выделено из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей Нижегородской области

Более 52 млн рублей выделено Нижегородской области из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы».

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