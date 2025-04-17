Умудрились довести Лаврова: Теперь придётся платить по счетам - привет союзникам по СССР

Соседи умудрились довести даже Лаврова, теперь придётся платить по счетам. У Москвы,которая вынуждена мириться с недружественной политикой СНГ, начинает заканчиваться терпение - и вот уже самый хладнокровный дипломат России публично спорит с президентом Казахстана.