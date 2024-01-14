Протоиерей Димитрий Баркарь принял участие в Рождественской литературно-музыкальной встрече ´Каляды ў Коласавым доме´.

11 января 2024 года руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии протоиерей Димитрий Баркарь принял участие в традиционной Рождественской литературно-музыкальной встрече ´Каляды ў Коласавым доме´, которая прошла в государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа г.