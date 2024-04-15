Военнослужащие России улучшили свои позиции в районе двух населённых пунктов в зоне СВО. В то же время американское телевидение пестрит заголовками о резких переменах в тактике русских бойцов, а украинское показывает Зеленского и Сырского, печально сложивших головы из-за ситуации на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии