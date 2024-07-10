Электросамокатчикам приготовиться: Госдума определит реальные наказания для нарушителей правил дорожного движения

Российская Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов. Рассмотрение соответствующего законопроекта анонсировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канала.
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