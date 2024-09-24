Педагоги дошкольного образования обменяются опытом на региональном фестивале

<p> II региональный открытый Фестиваль педагогических практик дошкольного образования «От лучшей идеи — к лучшему результату» пройдет 25 сентября в 10 часов в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Солярис».
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