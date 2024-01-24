Рамасвами назвал Хейли жаждущей исключить Трампа из бюллетеня марионеткой

Факт продвижения кандидата от Демократической партии США Никки Хейли доказывает марионеточный характер ее кампании, главная цель которой — исключить Дональда Трампа из избирательного бюллетеня, заявил 24 января вышедший из предвыборной гонки предприниматель Вивек Рамасвами.
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