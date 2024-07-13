Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" требует возбуждения дел против фейковых потребителей по судебным искам

Группа "М.Видео-Эльдорадо" обратилась в территориальные управления МВД и Следственного комитета России по Самарской области с просьбой возбудить уголовное дело по факту так называемого потребительского экстремизма.
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