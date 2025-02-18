Студенческий отряд НСХК пополнился новыми бойцами! В юбилейный день рождения Российских студенческих отрядов ССО "Орлы" пополнился новыми бойцами.
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Студенческий отряд НСХК пополнился новыми бойцами! В юбилейный день рождения Российских студенческих отрядов ССО "Орлы" пополнился новыми бойцами.