Боря, вне всяких сомнений, большой чудак. Только не совсем чудак, -чуть-чуть на другую букву. Это - 100%!Но именно сейчас он невольно выполняет очень важную государственную задачу, - он является олицетворением всей голозадой тусовочки, всех понауехавших, всех "Би-2", макаревичей, пугалкиных, ходорковских, прочих шендеровичей и обиженных граждан, считающих, что Путин у них всё украл и, если бы не он, они давно бы все жили, как арабские шейхи, только не, как тупые шейхи - в Аравии, а на Лазурном берегу.
Не мешайте Боре облажаться
Комментарии
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С
Станислава
СРОЛИК, ТЫ ДЕБИЛ ОТ РОЖДЕНИЯ ИЛИ СИВУХИ ОБПИЛСЯ? ВОТ ЭТОТ НАДЕЖДИН И ИЩЕТ ТАКИХ ДЕБИЛОВ, КАК ТЫ, ЕМУ БАНДИТУ ЧЛЕНУ ОПГ ТАКИЕ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЕ ШЕСТЁРКИ НА ПЕРВЫХ ПОРАХ И НУЖНЫ. НО ЗАПОМНИ ТАКИМ КАК ТЫ ПРИ ЛЮБОЙ ВЛАСТИ ЖИТЬ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ И ЖРАТЬ ХОЗЯЙСКИЕ ОБЪЕДКИ ИЗ СВИНОГО КОРЫТА, ВОТ КАК ТО ТАК И НИ КАК ИНАЧЕ.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Какую то пургу метете. Какой Надеждин? Какой кандидат? В какие президенты? Что, совсем ипанулись?
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1 час.
Анатолий Потеряхин
У НЕГО ПРАВИЛКА ЕЩЕ НЕ ВЫРОСЛА
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9 мин.
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