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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энцо не попал в заявку «Челси» на «Брайтон» на фоне интереса «Сити». Новичок Мартинес сразу вышел в старте

«Челси» объявил состав на матч Премьер-лиги против «Брайтона». Полузащитник Энцо Фернандес не попал в заявку лондонцев.

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