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Иркутск Сегодня

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В Приангарье за август потушили 273 пожара: трое погибли, 41 человек спасли

Огнеборцы ликвидировали 273 возгорания за август в Иркутской области. Погибли три человека, еще трое получили травмы.

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