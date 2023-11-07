Жить вместе – это не значит безоговорочно растворяться друг в друге. Это значит давать друг другу достаточно пространства, чтобы оставаться личностями в развитии.
Сильный брак держится на одиночестве
Комментарии
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Пономаренко Владимир
Отдаление всегда сыграет свою роль.
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1 д.
Jolie
положительную или отрицательную...НО по сути-то ничего не меняется и свобода это совсем не одиночество) Хотя, как показывает жизнь, люди не особенно-то задумываются о смыслах.... одиночество это одиночество и до СВОБОДЫ одинокому далеко!!!
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1 д.
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