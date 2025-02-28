Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +6°, ясно• Севастополь: +6°, малооблачно• Ялта: +5°, малооблачно• Алушта: +5°, ясно• Евпатория: +6°, ясно• Саки: +6°, ясно• Бахчисарай: +6°, ясно• Джанкой: +3°, ясно• Судак: +4°, ясно• Феодосия: +3°, ясно• Керчь: 0°, мал.
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