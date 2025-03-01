РКН опроверг сообщения о доступности YouTube

Роскомнадзор опроверг информацию о возобновлении работы YouTube в России. В ведомстве заявили, что видеохостинг по-прежнему недоступен, что подтверждено проверкой Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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