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РКН опроверг сообщения о доступности YouTube

Роскомнадзор опроверг информацию о возобновлении работы YouTube в России. В ведомстве заявили, что видеохостинг по-прежнему недоступен, что подтверждено проверкой Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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