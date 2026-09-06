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FiNE NEWS

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Средний долг украинцев за месяц увеличился более чем на 100 долларов

Средний долг украинцев за месяц увеличился более чем на 100 долларов

Средний долг каждого жителя Украины за последний месяц вырос более чем на 100 долларов и составил 1 123 доллара.

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