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  • Walery
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Почему моряки носили брюки клеш

Почему моряки носили брюки клеш

К традиционным атрибутам моряков относятся бескозырка с двумя черными ленточками, рубаха с большим темно-синим воротом с тремя белыми полосами по его краю, полосатая тельняшка.

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Комментарии
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ЮС
Юрентий Сантилимонович
Тёмно-синий воротник с тремя белыми полосками называется - Гюйс.
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2 час.
W
Walery
Оказавшись в воде (море, океане) брюки клеш легко снимать, а если на остров выбросит - запасы ткани очень пригодятся... для защиты от солнца, например.  В сути же своей такие брюки - традиция.
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1 час.
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