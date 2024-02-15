Приключения Дениса в ИзраилеДенис много лет планировал побывать в Израиле, но всё никак не получалось.
Приключения Дениса в Израиле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
"...израильский фюрер Нетаньяху от немецкого фюрера отличается только именем и внешностью". На самом деле, у них гораздо больше общего. В жилах Адольфа Гитлера (Шикльгрубера) протекала на четверть еврейская кровь.
Ответить
2 час.
Валерий Фоменков
Израиль своими действиями по отношению к Палестине и особенно последними преступлениями в Газе полностью доказал, что является террористическим государством. Отрицать это бессмысленно...
Ответить
2 час.
Александр Шентябин
Израильтяне себя вели очень правильно и называли своими именами этого придурка "Дениса". Вполне может быть, что вся история выдумана для тех, у кого своих мозгов недостаточно.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии