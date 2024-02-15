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Приключения Дениса в Израиле

Приключения Дениса в Израиле

Приключения Дениса в ИзраилеДенис много лет планировал побывать в Израиле, но всё никак не получалось.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;...израильский фюрер Нетаньяху от немецкого фюрера отличается только именем и внешностью&quot;. На самом деле, у них гораздо больше общего. В жилах Адольфа Гитлера (Шикльгрубера) протекала на четверть еврейская кровь.
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2 час.
Валерий Фоменков
Израиль своими действиями по отношению к Палестине и особенно последними преступлениями в Газе полностью доказал, что является террористическим государством. Отрицать это бессмысленно...
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2 час.
Александр Шентябин
Израильтяне себя вели очень правильно и называли своими именами этого придурка &quot;Дениса&quot;. Вполне может быть, что вся история выдумана для тех, у кого своих мозгов недостаточно.
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2 час.

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