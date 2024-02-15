Приключения Дениса в Израиле

Валерий Фоменков "...израильский фюрер Нетаньяху от немецкого фюрера отличается только именем и внешностью". На самом деле, у них гораздо больше общего. В жилах Адольфа Гитлера (Шикльгрубера) протекала на четверть еврейская кровь.

Валерий Фоменков Израиль своими действиями по отношению к Палестине и особенно последними преступлениями в Газе полностью доказал, что является террористическим государством. Отрицать это бессмысленно...