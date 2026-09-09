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Регионы России

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АвтоВАЗ расширяет экспорт и обновляет модельный ряд Lada

АвтоВАЗ расширяет экспорт и обновляет модельный ряд Lada

Компания АвтоВАЗ объявила о расширении экспорта автомобилей по 31 направлению и рассмотрении перспектив развития дилерской сети Lada за рубежом на международной конференции импортеров.

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