Ferrari представила уникальный суперкар из переработанных отходов 

Кабриолет Roma Spider / © Ferrari Двигатель суперкара содержит компоненты, сделанные из алюминиевых отходов, а на центральной консоли появились детали, выполненные из песка, который использовался в литейном цехе в Маранелло.
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