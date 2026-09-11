Трамп пообещал блокировать инициативы демократов в Конгрессе после выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен блокировать инициативы Демократической партии в Конгрессе, если она получит контроль над обеими палатами после промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября.
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