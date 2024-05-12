Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

На территории Усть-Камчатского района произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом следует из данных регионального филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
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