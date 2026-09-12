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Синоптик Тишковец: зима в России будет аномально теплой

Синоптик Тишковец: зима в России будет аномально теплой

Грядущая зима в России будет аномально теплой и влажной. Такой прогноз в интервью РИА «Новости» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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