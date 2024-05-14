Вратарские санкции

В самый разгар чемпионата мира по хоккею в Чехии Международная федерация хоккея (ИИХФ) вновь напомнила нам, как сильно она обеспокоена делом Ивана Федотова, выпустив очередной пакет санкций в отношении российского вратаря и его бывшего клуба за нарушение трансферных правил.