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Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию экс-судью Елену Хахалеву, передает Minval. Причина отказа не сообщается.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Это говорит о том, что граница уже стала до безобразия &quot;дырявая&quot;, а власть до неприличия беспринципная. Ну значит это кому-то очень нужно.
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4 час.
Семен Демин
Странные действия наших властей!  Сначала выпускают за бугор всех воров, коррупционеров, предателей, а потом жалуются, что их не возвращают. Кого дурачат?
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2 час.
Вадим Кузнецов
Зато можно по приговору суда оштрафовать сотрудницу НИИ на 100000 рублей за то, что она съездила к сестре за границу. Как обычно, &quot;своим - ВСЕ, остальным - ЗАКОН&quot;.
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45 мин.
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