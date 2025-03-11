Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Владимир Петросов Это говорит о том, что граница уже стала до безобразия "дырявая", а власть до неприличия беспринципная. Ну значит это кому-то очень нужно.

Семен Демин Странные действия наших властей! Сначала выпускают за бугор всех воров, коррупционеров, предателей, а потом жалуются, что их не возвращают. Кого дурачат?