Звонок Рубио Лаврову – плохая новость для недоброжелателей России

KP.RU:Комсомольская правда Uоссекретарь США Марко Рубио по собственной инициативе позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову REUTERS Российский МИД сообщил о том, что госсекретарь США Марко Рубио по собственной инициативе, без запроса из Москвы позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и приветствовал достигнутые в Стамбуле результаты.