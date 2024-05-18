С 24 мая из Тамбова в Тулу и обратно снова можно будет уехать на автобусе. Минтранс России, в ведении которого находятся межрегиональные маршруты, выдал тамбовскому перевозчику документы, подтверждающие право осуществлять перевозки по этому направлению.