С 24 мая из Тамбова в Тулу и обратно снова можно будет уехать на автобусе. Минтранс России, в ведении которого находятся межрегиональные маршруты, выдал тамбовскому перевозчику документы, подтверждающие право осуществлять перевозки по этому направлению.
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