"Антирекорд" по количеству заболевших COVID-19 установлен в Приморье

В Приморье зарегистрировали 296 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Это новый "антирекорд" для края — предыдущий был днем ранее, когда инфекция поразила 286 человек.
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии