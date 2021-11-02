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"Антирекорд" по количеству заболевших COVID-19 установлен в Приморье

"Антирекорд" по количеству заболевших COVID-19 установлен в Приморье

В Приморье зарегистрировали 296 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Это новый "антирекорд" для края — предыдущий был днем ранее, когда инфекция поразила 286 человек.

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