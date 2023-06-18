Авиация будущего: что ждет отрасль в ближайшие 10-15 лет

С учетом публикации многочисленных новостей о разработке авиационных электродвигателей, а также самолетов, летающих на водороде, да еще и имеющих принципиально новую конструкцию, у простого обывателя может сложиться впечатление о том, что уже в ближайшем будущем авиационную отрасль ждут кардинальные изменения.