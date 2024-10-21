Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», высказал мнение, что западные страны должны перестать воспринимать страны БРИКС как «экзистенциальную угрозу» и начать диалог с этим альянсом, если они не хотят столкнуться с неизбежным поражением.
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