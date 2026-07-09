Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

988 подписчиков

Наперекор санкциям: на Западе бьются в истерике от союза России и Китая

Наперекор санкциям: на Западе бьются в истерике от союза России и Китая

Москва и Пекин якобы проводят секретные военные форумы, говорится в "расследовании" Spiegel. В России подчеркивают: стратегическое партнерство с КНР носит суверенный характер, не направлено против третьих стран, а паника Запада лишь подтверждает его бессилие перед крахом американской гегемонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии