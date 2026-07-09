Москва и Пекин якобы проводят секретные военные форумы, говорится в "расследовании" Spiegel. В России подчеркивают: стратегическое партнерство с КНР носит суверенный характер, не направлено против третьих стран, а паника Запада лишь подтверждает его бессилие перед крахом американской гегемонии.
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