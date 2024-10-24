Комиссия Госдумы заявила о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Запад ориентировал подконтрольных ему иноагентов дискредитировать проходящий в Казани саммит БРИКС с помощью фейков и инфошума, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.