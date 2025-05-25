Володин: в Госдуме готовят законопроект о защите религиозных символов

В Государственной Думе Российской Федерации готовят законопроект о защите религиозных символов. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты отечественного парламента Вячеслав Володин.
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