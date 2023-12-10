В Андреапольской школе дети узнали азы профессии космонавта

30 ноября в Андрепольской школе №3 прошло профориентационное занятие «Россия — мои горизонты». Как сообщают в группе учебного заведения Вконтакте, оно носило название «Пробую профессию в инженерной сфере».
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