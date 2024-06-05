Михаил Мишустин поручил разработать программу развития фотоники до 2030 года

Михаил Мишустин поручил разработать комплексную целевую программу развития фотоники до 2030 года. Такую задачу премьер-министр РФ поставил перед несколькими министерствами по итогам своего майского визита в Нижегородскую область, где прошло обсуждение технологического суверенитета в области фотоники.