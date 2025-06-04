Осторожно - мошенники: Счета граждан обнуляют с помощью шести преступных схем. Что важно знать

В июне активизировались мошенники, использующие разнообразные схемы обмана. Они эксплуатируют тему Дня защиты детей, рассылая сообщения о фальшивых выплатах семьям с детьми до 16 лет и перенаправляя жертв на поддельные порталы через Telegram-каналы.