Экипаж Су-34 ликвидировал опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Также был уничтожен личный состав противника Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб ликвидировал опорный пункт и личный состав украинской армии в курском приграничье, сообщили в Министерстве обороны России.
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