Трамп заявил, что верит в заключение соглашения между Путиным и Зеленским

Vitaly Arkhipov

Такое впечатление,что Трамп не представляет кто такие Русские,Украинцы. С Украиной нельзя договориться, у ней семь пятниц на неделе. После распада СССР она была самая богатая из республик. Все продали,проворовали, просрали -вот ее суть. Трампу надо почитать анекдоты,былины,присказки и др. о Украине. Украина может предать и продать любого (Малороссия не в счет,это люди совсем другого сорта)