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Трамп заявил, что верит в заключение соглашения между Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что верит в заключение соглашения между Путиным и Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему рассчитывает на заключение мирного соглашения между российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Такое впечатление,что Трамп не представляет кто такие Русские,Украинцы. С Украиной нельзя договориться, у ней семь пятниц на неделе. После распада СССР она была самая богатая из  республик. Все продали,проворовали, просрали -вот ее суть. Трампу надо почитать анекдоты,былины,присказки и др. о Украине. Украина может предать и продать любого (Малороссия не в счет,это люди совсем другого сорта)
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