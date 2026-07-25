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Журнал «Профиль»

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Коридор "Север-Юг", мастер-план по Иртышу, прямые рейсы Оренбург-Алма-Ата: Путин рассказал о развитии связей с Казахстаном

Коридор "Север-Юг", мастер-план по Иртышу, прямые рейсы Оренбург-Алма-Ата: Путин рассказал о развитии связей с Казахстаном

О взаимодействии РФ и Казахстана в формировании транспортно-логистической экосистемы рассказал на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 25 июля 2026 года, в субботу, российский президент Владимир Путин.

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