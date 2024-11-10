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Дадонов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 2+3 в 13 играх

Форвард «Далласа» набрал 5-е (2+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 13 игр. В матче с «Джетс» за 14:07 (2:08 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

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