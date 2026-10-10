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Ушаков: Киев ударами по людям сорвал возможность возобновления переговоров

Ушаков: Киев ударами по людям сорвал возможность возобновления переговоров

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий» Помощник президента России Юрий Ушаков 10 октября заявил, что удары Украины по России в день выборов сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

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