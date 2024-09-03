Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Huawei хочет представить прорывной продукт сразу после презентации iPhone 16

Huawei надеется выпустить свою новинку всего через несколько часов после ожидаемой ежегодной презентации iPhone 16 от Apple, сообщает CNBC со ссылкой на заявление китайской компании, которое она сделала в понедельник, 2 сентября.

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